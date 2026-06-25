Fue a un motel y comenzó a recibir mensajes extorsivos: Detienen a peluquera en Iquique

La víctima recibió una fotografía donde aparecía dejando un motel que había visitado cinco días antes.

En Iquique, Carabineros detuvo a una mujer de 58 años tras la denuncia de un hombre que acusó recibir mensajes extorsivos a través de WhatsApp, en los que la sospechosa habría solicitado un pago de 500 mil pesos.

Todo comenzó tras la visita a un motel ubicado en la calle Sargento Aldea. La víctima recibió una fotografía cinco días después donde aparecía él, dejando el lugar en compañía de una mujer.

En el mensaje le exigían transferir 500 mil pesos a una cuenta bancaria, sino el material sería enviado a su esposa. Sin embargo, ante la resistencia, pidieron al hombre trasladarse hasta una peluquería y entregar el dinero ahí.





Tras el intento de chantaje, la víctima denunció el suceso en la Primera Comisaría de Iquique. De este modo, Carabineros desplegó un operativo y personal llegó a la mencionada peluquería.

Ahí, se incautó el celular desde donde se enviaron los mensajes y se detuvo a la mujer que habría protagonizado el chantaje.

La imputada fue formalizada este miércoles por el delito de extorsión frustrada en el Tribunal de Garantía, el cual determinó arraigo nacional y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.

El plazo fijado para la investigación del caso es de 60 días.