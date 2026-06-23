“Es preferible que se entreguen”: Carabineros advierte a los sospechosos del crimen de niño en San Bernardo

General Director de Carabineros, Marcelo Araya, realizó un punto de prensa a raíz de los primeros detenidos y envió un mensaje al resto de la banda que causó la muerte de un niño de 12 años.

La tarde de este martes se informó de la detención de tres sujetos vinculados con el crimen de un niño de 12 años, quien murió durante una encerrona en San Bernardo.

Según informó Carabineros, los detenidos tienen 16, 18 y 21 años, pero todavía hay diligencias en desarrollo para dar con el resto de los involucrados.

A raíz de esto, el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, dio una advertencia a los otros sospechosos para que se entreguen a las autoridades lo antes posible.

“No vamos a cesar hasta encontrar hasta el último de ellos. Y quizás el mensaje es bien simple: es preferible que se entreguen . Porque todos los equipos especializados van a estar a la siga de ellos. Porque hechos como estos, tan trágicos, tan lamentables, no pueden volver a ocurrir”, aseguró.

“Pero estos delincuentes, adolescentes, niños, como quieran llamarlos, no merecen andar en las calles. No merecen provocar. No merecen provocar tanto dolor”, agregó.