Detienen a adolescente en allanamiento por crimen de niño en San Bernardo: Investigan posible vínculo

Según información preliminar, actualmente hay cuatro órdenes de detención vigentes y se han allanado una serie de domicilios para dar con el paradero de todos los involucrados en el asesinato.

Durante la tarde de este martes se concretó la detención de un sujeto en el marco de las diligencias por el crimen de un niño de 12 años, quien murió durante una encerrona en San Bernardo.

Según información preliminar, actualmente hay cuatro órdenes de detención vigentes y se han allanado una serie de domicilios para dar con el paradero de todos los involucrados.

Fue en ese contexto que, de acuerdo a lo informado por el Ministerio Público, fue capturado un individuo de 16 años de iniciales J.P.V.V. , quien sería uno de los sospechosos de la fatal encerrona.





El asesinato de niño de 12 años en San Bernardo

El trágico hecho se registró durante la madrugada de este martes, cuando la familia fue interceptada por un grupo de delincuentes en la intersección de las calles Catemino con Alessandri.

Los sujetos amenazaron con armas de fuego a los ocupantes (la víctima junto a su padre y una tía), obligándolos a bajar para irse con el automóvil.

Sin embargo, el niño no alcanzó a salir del vehículo. Ante esto, intentó bajarse con el auto en movimiento, quedando atrapado en el cinturón de seguridad y siendo arrastrado por varios kilómetros, provocando su muerte.

Cuando los antisociales se percatan de la situación y de que el menor había perdido la vida, se cambian de auto y se dieron a la fuga.