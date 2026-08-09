A horas de ingresar al Congreso: Se intensifica el debate por megarreforma de seguridad del pdte. Kast

La exministra del Interior, Carolina Tohá, lanzó duras críticas a algunos ítems de la propuesta: “Hay muchas dudas y preocupación, porque a la vez que son conflictivos parecen innecesarios”.

En las próximas horas, el Gobierno ingresará al Congreso lo que podría convertirse en su segundo hito legislativo: la llamada megarreforma de seguridad.

Encabezado por el ministro Martín Arrau, el proyecto contempla una serie de modificaciones, entre ellas algunas que apuntan a introducir cambios a la Constitución.

La exministra del Interior, Carolina Tohá, lanzó duras críticas a los aspectos que se conocen de la propuesta: “Hay muchas dudas y preocupación, porque a la vez que son conflictivos parecen innecesarios , particularmente aquellos que apuntan a hacer cambios en la constitución”.





“Está ese apuro de sacar la agenda de seguridad antes de Navidad. Yo pondría ese mismo apuro en sacar bien el sistema de inteligencia del Estado, la seguridad municipal, la seguridad privada y la protección de víctimas. Son todas leyes que ya fueron aprobadas y que requieren mucha energía para implementarlas bien“, agregó.

Desde la oposición no dudaron en responder a sus cuestionamientos. El senador republicano Arturo Squella apuntó directamente contra la postura de la exministra.

“Ella es parte de quienes se sienten cómodos con un sistema garantista, donde la proporcionalidad en el uso de las fuerzas es la regla general, donde eran más importantes los derechos de las personas que están privadas de libertad, más que los de las víctimas”, manifestó.