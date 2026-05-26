“Es bien artificial esta discusión”: Dichos del ministro Arrau por Plan de Seguridad del Gobierno generan repercusiones

En el oficialismo insistieron en acusar a La Moneda de improvisar en esta materia.

El Ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo este martes que “por supuesto” que el actual gobierno tiene un Plan de Seguridad.

Esto luego de sus controvertidas declaraciones en las que aseguró que la Política Nacional de Seguridad del Gobierno de Gabriel Boric “es suficiente”.

En el oficialismo insistieron en acusar a La Moneda de improvisar en esta materia, y Arrau calificó la polémica como “artificial”.