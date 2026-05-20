Arrau agradeció “camino recorrido” por Steinert y prometió enfrentar “profundo problema de seguridad”

Tras el cambio de gabinete de este martes, el nuevo ministro de Seguridad Pública aseguró que “vamos a poner todas nuestras humildes capacidades de organización y experiencia política”.

El nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, entregó sus primeras declaraciones tras asumir el cargo luego de la salida de Trinidad Steinert, en el marco del reciente cambio de gabinete realizado por el presidente José Antonio Kast.

Arrau dejó así su puesto en el Ministerio de Obras Públicas, cartera que ahora será encabezada por el biministro Louis de Grange, quien desde ahora estará a cargo de dos reparticiones junto a Transportes y Telecomunicaciones.

La primera declaración de Arrau como ministro de Seguridad

En sus primeras palabras a cargo de Seguridad, Arrau agradeció la confianza del mandatario y reconoció el trabajo realizado por su antecesora.

“Quiero agradecer la confianza del presidente José Antonio Kast, también agradecer el camino recorrido por la exministra Steinert. Estamos acá muy conscientes de que Chile tiene un problema de seguridad profundo, extenso y complejo ”, señaló.





En esa línea, el miembro de la primera Convención Constitucional enfatizó que “cuando hablamos de seguridad pública no hablamos de cualquier política pública, hablamos del rol primario del Estado y vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas para defender ese derecho humano a la seguridad, a la integridad personal, a la propiedad privada”.

Arrau también afirmó que su trabajo estará enfocado en las víctimas de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado.

“Pensando en esas víctimas que han sido vulneradas por el delito, el narcotráfico o el crimen organizado. El presidente me ha encargado esta misión, en la cual vamos a poner todas nuestras humildes capacidades de organización, experiencia política, conocimiento territorial y desde hoy día esa será mi única y exclusiva misión”, cerró.