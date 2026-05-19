Falló la gran apuesta por la exfiscal: Los hitos que marcaron la salida de Trinidad Steinert del gobierno

El presidente José Antonio Kast confirmó este martes que la ministra de Seguridad dejaría el cargo tras 69 días de asumir sin experiencia previa en la política.

La gran apuesta de escoger a Trinidad Steinert, una fiscal sin experiencia política como ministra de Seguridad, finalmente falló este martes con la confirmación de su salida del gobierno.

Distintos hitos marcaron la estadía de 69 días en el cargo, de la ahora exsecretaria de Estado.

Hitos que marcaron la salida de Trinidad Steinert del gabinete de presidente Kast

20 de enero: Trinidad Steinert fue presentada como futura ministra. La exfiscal regional de Tarapacá era la sorpresa de este gabinete. No venía del ambiente político y resolvería uno de los ejes fundamentales de la promesa del presidente electo: combatir la inseguridad.

11 de marzo: Acababa de jurar en el Congreso Nacional y no pudo asistir al almuerzo de camaradería que daba el nuevo presidente José Antonio Kast a sus invitados internacionales.

Se tuvo que trasladar de urgencia a Puerto Varas. El sargento segundo Javier Figueroa se inscribía como el primer mártir de la institución en este nuevo gobierno. Se veía a la ministra en terreno, recibida con aplausos.

23 de marzo: La primera gran controversia de su gestión surgió tras revelarse un oficio reservado enviado por Steinert a la Policía de Investigaciones (PDI) solicitando antecedentes sobre funcionarios vinculados a investigaciones previas que ella dirigió cuando era fiscal.

Poco después salió de su cargo la subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, lo que generó acusaciones de presiones internas, intervención política y posibles pasadas de cuenta.





15 de abril: Steinert y el subsecretario Andrés Joanet no asistieron a una sesión clave de la comisión de Hacienda del Senado, donde se discutía la modernización de carabineros. Los parlamentarios lo catalogaron de “impresentable”, “vergonzoso” y “una falta de respeto”.

30 de abril: Se reveló que Steinert mantenía una sociedad comercial activa con su exmarido, el abogado Rodrigo Irarrazabal, quien años atrás defendió a un condenado por narcotráfico.

La controversia explotó porque ella encabezaba el Ministerio de Seguridad. El abogado aparecía en registros vinculados a causas de drogas. Esta fue la primera vez que la vimos enfrentar a los medios, emocionada y hablando de temas personales.

13 de mayo: Durante una sesión especial en la Cámara, Steinert enfrentó su momento político más complejo hasta ahora. Fue criticada por no presentar un documento formal, falta de metas, ausencia de cronograma, y una exposición considerada desordenada.

La exministra alegó que no se le dejó presentar su plan, generando el conflicto más serio desde que asumió su cargo, y que hoy la ponen como una de las primeras ministras que sale del gabinete del presidente Kast.