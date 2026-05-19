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Megacorte de agua en Santiago: Revisa las comunas afectadas y todos los puntos de abastecimiento

La empresa informó que las comunas afectadas son: El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas dio a conocer un megacorte para este fin de semana, donde una importante parte de la zona sur de Santiago se verá afectada.

La empresa informó que las comunas afectadas son: El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón.

Aguas Andinas comunicó que este corte se debe a la renovación de uno de los principales acueductos de la región y se entenderá desde las 20:00 horas del viernes 22 de mayo hasta las 08:00 del domingo 24 de mayo.

Revisa las comunas afectadas por el megacorte anunciado por Aguas Andinas

  • El Bosque
  • La Cisterna
  • La Florida
  • La Granja
  • La Pintana
  • San Bernardo
  • San Miguel
  • San Ramón

Revisa los puntos de abastecimiento por comuna

El Bosque

  • Temuco N° 810.
  • Jorge Teillier N° 924.
  • Vecinal Oriente N° 13340.
  • Juan Solar Parra N° 1228.
  • Baquedano N° 9664.
  • Agustín Calderón Rojas N° 11563.
  • Portales N° 1095.
  • Las Perlas N° 11270.
  • Las Esquilas N° 1430.
  • Juan Sebastián Bach N° 12015.
  • Las Pataguas N° 11882.
  • Llancahue esquina Indio Jerónimo.
  • Navarino N° 896.
  • Madrid N° 670.
  • Cacique Uno Pillán N° 10201.
  • Las Parcelas N° 1897.
  • General Carvajal N° 12054.
  • María Luisa Bombal N° 13149.
  • Av. Central N° 35.
  • Capricornio N° 9703.
  • Universo N° 10190.
  • Santa Elena N° 956.

La Cisterna

  • Fernández Albano esquina Gran Avenida.
  • Sergio Ceppi esquina Colón.
  • Iquique esquina Fuenzalida Urrejola.
  • Alcalde Barrera esquina Inés Rivas.
  • Julio Covarrubias esquina Vicuña Mackenna.
  • Inés Rivas esquina Rosario de Santa Fe.
  • Santa Anselma N° 377.
  • Pedro Aguirre Cerda esquina Gran Avenida.
  • Isabel la Católica esquina Chile España (Plaza Cervantes).
  • Ignacio Echeverría esquina Paraguay.

La Florida

  • Trinidad esquina Calle Uno.
  • San José de la Estrella esquina Sta. Raquel.
  • San José de la Estrella esquina Punta Arenas.
  • Rafael Matus esquina Sta. Raquel.
  • María Elena esquina Santa Raquel.
  • Bahía Catalina esquina María Elena.
  • Julio César N° 1095.

La Granja

  • Cardenal Raúl Silva Henríquez esquina Las Uvas y El Viento.
  • Vicuña esquina Pedro Lira.
  • San José de la Estrella esquina Vicuña.
  • Canto General esquina Sofía Eastman de Hunneus.
  • Parinacota esquina Socoroma.
  • Cristóbal Colón esquina Leif Ericson.
  • Las Uvas y el Viento esquina Av. El Parque.
  • Alfredo Valenzuela esquina Mauricio Rugendas.
  • Los Lirios esquina San José de la Estrella.

La Pintana

  • Gabriela Figueroa esquina Observatorio.
  • Joaquín Edwards Bello esquina Pedro Hunneus.
  • Pío X N° 10739.
  • La Serna esquina General Arriagada.

San Bernardo

  • Salvador Allende esquina Luis Emilio Recabarren.
  • 18 de Abril esquina Pje. Poeta Pablo Neruda.
  • Socompa esquina Torompuri.
  • Santa Carolina esquina Santa Mercedes.
  • Santa Marta esquina Archipiélago Juan Fernández.
  • Incahuasi esquina San David.
  • Sta. Mercedes esquina Ojos del Salado.
  • Bombero Víctor Silva esquina Balmaceda.
  • Santa Mercedes esquina Bombero Benjamín Lazo.

San Miguel

  • Sebastopol esquina Macaroff.
  • Tannenbaum esquina León de La Barra.
  • Moscú esquina Santa Fe.

San Ramón

  • Nueva Fuenzalida Urrejola esquina Alvear.
  • Santa Ana esquina Rivadavia.
  • El Parrón esquina Elías Fernández Albano.
  • Argentina esquina Pedro Aguirre Cerda.
  • Guatemala esquina Santa Rosa.
  • Elías Fernández Albano esquina Brasil.
  • Ecuador esquina Ayacara.
  • Independencia esquina Bolivia.

 

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