Arturo Vidal devuelve los $15 millones restantes por robo a casa de cambio

La empresa le había dado plazo hasta este miércoles para saldar la deuda total de los 55 millones de pesos sustraídos.

Según consignó la Radio Bio Bío, Arturo Vidal habría pagado los 15 millones de pesos restantes del robo a la casa de cambio Money Global en el que se vio involucrado.

El futbolista ya había devuelto 35 millones de un total de 50 que el jefe de local de la empresa sustrajo de una caja fuerte sin autorización. Y tenía plazo hasta este miércoles para hacer la segunda transacción.





Ignacio Rodríguez, quien efectuó el robo, le entregó el dinero a Arturo Vidal por razones que aún se desconocen.

Según informó el abogado de Money Global, habrían sido compañeros en las categorías inferiores de Colo Colo y han mantenido una amistad durante más de 20 años.

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