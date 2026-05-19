Reemplazarán a Sedini y Steinert: Estos son los nombres que asumirán en Vocería y Seguridad

Tras la salida del gabinete ministerial de Trinidad Steinert y Mara Sedini, dos jefes de cartera tendrán biministerios y hay cambios en Seguridad.

Este martes se produjo el primer cambio de mando del gabinete ministerial a poco más de dos meses desde que José Antonio Kast asumiera como presidente.

Tras semanas de cuestionamientos a su labor, las exministras de Seguridad y Vocería, Trinidad Steinert y Mara Sedini, respectivamente, salieron del Gobierno.





Estos son los ministros que reemplazarán a Mara Sedini y Trinidad Steinert

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, asumirá el cargo de Sedini en la Secretaría General de la Presidencia y tendrá un biministerio, quedándose al mando de su actual cartera.

Sin embargo, en el Ministerio de Seguridad, donde estaba al mando Trinidad Steinert, asumirá Martín Arrau, quien estaba a cargo del Ministerio de Obras Públicas.

Finalmente, Louis de Grange, actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, también asumirá un biministerio en su cartera actual y a ello se suma el Ministerio de Obras Públicas.