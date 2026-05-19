Israel trasladó a su territorio a 430 activistas de la flotilla rumbo a Gaza: Entre ellos habría chilenos

Desde la interceptación de embarcaciones este lunes, aún no se conoce el paradero de Claudio Caiozzi, Carolina Eltit y Víctor Chanfreau.

El Ministerio de Exteriores de Israel informó este martes el traslado a su territorio de 430 activistas de la Flotilla Global Sumud. En ella viajaba una delegación chilena rumbo a la Franja de Gaza.

A través de su cuenta de X, comunicaron que las personas “fueron transferidas a barcos israelíes y están en camino hacia Israel, donde podrán reunirse con sus respectivos representantes consulares ”.

“Una vez más queda probado que esta Flotilla no es más que otra maniobra de relaciones públicas al servicio de Hamás”, acusaron.

Entre los activistas que serían trasladados, se encontrarían los chilenos que navegaban en las embarcaciones que fueron interceptadas este lunes.





Del paradero de Claudio Caiozzi, Carolina Eltit y Víctor Chanfreau no se ha tenido mayor información. Incluso se publicaron mensajes pregrabados en sus cuentas de Instagram para dar a conocer su estado.

“Si estás viendo este video, las fuerzas de ocupación israelíes me han secuestrado en aguas internacionales”, expresaba en uno de ellos el exdirigente estudiantil.

Another PR flotilla has come to an end. All 430 activists have been transferred to Israeli vessels and are making their way to Israel, where they will be able to meet with their consular representatives.

This flotilla has once again proved to be nothing more than a PR stunt at…

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 19, 2026

los chilenos