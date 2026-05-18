“Me han secuestrado”: Revelan mensajes que dejaron chilenos a bordo de flotilla interceptada por Israel

Este lunes se dio a conocer que fuerzas israelíes detuvieron a tripulantes de una embarcación que se dirigía hacia la Franja de Gaza. Dentro de ellos se encuentran los chilenos Víctor Chanfreau, Carolina Eltit y Claudio Caiozzi.

La interceptación de una flotilla humanitaria que se dirigía hacia la Franja de Gaza por parte de fuerzas israelíes generó preocupación en Chile, luego de conocerse que tres ciudadanos nacionales se encontraban a bordo de la embarcación.

Entre los integrantes de la misión estaban Víctor Chanfreau, la periodista Carolina Eltit y el artista visual Claudio Caiozzi, quienes participaban de la denominada Global Sumud Flotilla, una iniciativa civil que buscaba entregar ayuda humanitaria y manifestar apoyo a Palestina.

Tras la interceptación, comenzaron a circular registros difundidos por la delegación chilena de la organización, donde Chanfreau, Eltit y Caiozzi entregaron un mensaje grabado previamente ante un eventual operativo israelí.





El mensaje de Víctor Chanfreau

“Me llamo Víctor, soy parte de la delegación chilena de la Global Sumud Flotilla. Si estás viendo este video, las fuerzas de ocupación israelíes me han secuestrado en aguas internacionales ”, señaló el exdirigente estudiantil.

En el mismo registro, Chanfreau sostuvo que la misión tenía un carácter “civil no violento” y que buscaba “entregar ayuda humanitaria, solidarizar con el pueblo palestino y romper con el bloqueo ilegal”.

Asimismo, agregó que “mi secuestro demuestra, una vez más, hasta dónde están dispuestos a llegar el régimen israelí y sus aliados para continuar con el bloqueo y el genocidio”.

“El mundo debe alzarse. Presionen a sus gobiernos para que se pongan del lado de la justicia y la humanidad. Detengamos la maquinaria de guerra, libertad para Palestina”, concluyó.

¿Quiénes eran los chilenos a bordo?

Además de Chanfreau, en la flotilla viajaban la periodista Carolina Eltit, conocida por su carrera en programas de espectáculo; y el ilustrador y artista visual Claudio Caiozzi, conocido en redes sociales como Caiozzama.

Los tres integraban la delegación chilena de esta misión internacional que buscaba acercarse a Gaza en medio del conflicto que afecta a la zona y las restricciones impuestas sobre el ingreso de ayuda humanitaria.

Hasta ahora, no se han entregado mayores detalles oficiales sobre la situación de los tripulantes tras la interceptación de la embarcación ni sobre eventuales procesos judiciales o deportaciones.

Revisa los videos acá:

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