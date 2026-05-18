Alcalde Wainraihgt se sumó a críticas por recortes en salud primaria: “Esto puede costar vidas”

En conversación con Contigo en la Mañana, el alcalde de Puerto Montt manifestó su preocupación por los anuncios de reducción presupuestaria. “Nos están subiendo las tasas de morbilidad”, apuntó.

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt (RN), se sumó a las críticas contra los recortes presupuestarios en salud primaria impulsados por el gobierno, alineándose con otros jefes comunales que han advertido graves consecuencias para la atención de pacientes.

Las declaraciones del jefe comunal se dan en medio de cuestionamientos transversales por parte de alcaldes oficialistas y de oposición, entre ellos Max Luksic y Jaime Bellolio, quienes también han manifestado preocupación por el impacto que esto podría generar en sus comunas.

En conversación con el matinal Contigo en la Mañana, Wainraihgt explicó que una de las principales dificultades tiene relación con el aumento en las exigencias de cobertura para enfermedades comunes dentro de la atención primaria.

“ Nos están subiendo las tasas de morbilidad. Esto equivale, por ejemplo, a contratar 60 médicos más en Puerto Montt”, sostuvo.

Según detalló, cada uno de esos profesionales tendría un costo cercano a los $3 millones mensuales, lo que implicaría un gasto imposible de asumir para el municipio.

“Son $180 millones al mes que no están dentro del presupuesto y, por lo tanto, es imposible poder pagarlo”, afirmó.





“Esto va a generar un caos en salud”

El alcalde advirtió que los recortes no solo afectarían a los Cesfam y SAPU, sino también a los hospitales públicos, debido al eventual aumento de pacientes que quedarían sin atención primaria.

“Si dejamos de atender estas urgencias, todas esas personas se van a ir a los hospitales y los hospitales ya están colapsados”, señaló.

En esa línea, aseguró que la situación podría tener consecuencias graves para la población. “Sí, absolutamente. Esto puede costar vidas” , respondió al ser consultado directamente sobre el impacto de la reducción presupuestaria.