“En caso de que nos secuestren”: Revelan última comunicación de Víctor Chanfreau en embarcación interceptada por Israel

Desde las redes sociales de Victor Chanfreau anunciaron que llevan horas sin saber detalles sobre él o la flotilla en la que iba.

En medio de la incertidumbre por la flotilla de ayuda humanitaria que fue interceptada por el ejército de Israel mientras se dirigían a Palestina, en la que iban a bordo tres ciudadanos chilenos, ahora se dio a conocer la última comunicación de Víctor Chanfreau.

El exvocero de la ACES logró dar a conocer que algunas flotillas estaban siendo detenidas por israelíes, situación que se reveló por la cuenta de Instagram de Chanfreau.





La última comunicación de Víctor rumbo a Palestina

“Se acercan los barcos del ejército genocida de Israel, estamos acá viendo los buques de guerra. También se han acercado lanchas rápidas y han abordado a los primeros barcos“, reveló en primera instancia el joven chileno.

También hizo hincapié en dar a conocer lo que estaba sucediendo en caso de ser detenidos: “Es importante que no se deje de hablar de la flotilla, que no se deje de hablar del genocidio en Gaza”.

“Es importante que se presione a la prensa y a las autoridades para que se garantice un acceso seguro hacia Gaza, que informen del estado en el que nos encontramos, en caso de que nos secuestren como la vez pasada“, agregó.

Cabe destacar que en dicho anuncio, cercanos a Chanfreau revelaron que llevaban al menos tres horas sin tener contacto con él, por lo que desconocían su estado tras ser interceptados.