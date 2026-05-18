Inicia entrega del cupón para Subsidio de Gas Licuado: Revisa cuándo lo recibes si lo activas hoy

Existirán tres periodos para activar el cupón de $27 mil, trámite que se deberá realizar antes del 30 de junio para no perder el beneficio.

Este lunes 18 de mayo comienza oficialmente a funcionar el cupón del Subsidio del Gas Licuado, un aporte de $27.000 que permitirá a los chilenos contar con un galón de 15 kilos prácticamente gratis.

Destinado al 80% más vulnerable de la población, este beneficio podrá ser solicitado físicamente en CajaVecina o digitalmente en BancoEstado, sin embargo, primero se debe activar dicho subsidio.





Cómo activar cupón de gas

Para activar el subsidio del gas y dejar listo para usarse el cupón, debes ingresar a la página web del Gobierno y, con tu Clave Única seguir las siguientes instrucciones:

• Digita tu ClaveÚnica y solicitar la activación de tu Cupón de Gas licuado.

• Ten tu CuentaRut activa. Presenta tu cupón digital en App Rutpay y/o App BancoEstado, o imprímelo presencialmente en tu CajaVecina.

• Paga presentando tu cupón de gas en los distribuidores adheridos, antes el 30 de septiembre.

Fechas de pago de vale para gas licuado

De acuerdo con el anuncio del Gobierno existirán tres periodos de pago, según cuando actives el cupón del gas. Estos son:

Si el cupón se activa entre el 18 de mayo y el 29 de mayo:

Estará disponible para usarse desde el 17 de junio.

Si el cupón se activa entre el 30 de mayo y el 12 de junio:

Estará disponible para usarse desde el 2 de julio.

Si el cupón se activa entre el 13 de junio y el 30 de junio: