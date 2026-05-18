¿Quién era Ornella Uribe? La joven carabinera fallecida al interior de comisaría en Coquimbo

La muerte de la cabo segundo de Carabineros ha generado conmoción en la región de Coquimbo. La joven, oriunda de Freirina, murió al interior de dependencias de Labocar en La Serena. Amigas y familiares denuncian que habría sido víctima de violencia intrafamiliar.

Consternación ha generado la muerte de Ornella Uribe, cabo segundo de Carabineros, quien falleció este viernes al interior de dependencias de Labocar en La Serena, en la región de Coquimbo.

La funcionaria de 26 años, oriunda de la comuna de Freirina, era reconocida entre sus cercanos por su alegría, su pasión por las motocicletas y su activa participación en agrupaciones de motoqueras de la zona.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, Uribe habría atentado contra su vida utilizando su arma de servicio mientras se encontraba en una dependencia institucional donde prestaba funciones. Tras el hecho, personal policial intentó auxiliarla de inmediato, aunque finalmente se confirmó su fallecimiento.

La institución informó que se activaron los protocolos correspondientes y que la investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer las circunstancias del caso, además de instruirse un sumario administrativo.





Una carabinera apasionada por las motos

En redes sociales, Ornella compartía constantemente registros vinculados al mundo tuerca, donde mostraba con orgullo su motocicleta y distintas actividades junto a agrupaciones de motoqueras de la región. Cercanos la describen como una joven alegre, extrovertida y muy querida dentro de su círculo.

Desde la agrupación Motoqueras Cuarta Región emitieron un sentido mensaje tras conocerse la noticia, recordándola como una mujer “amorosa, dulce y con una luz muy especial”. Según relataron amigas y cercanos, Ornella disfrutaba profundamente de la cueca, los disfraces y las reuniones con amistades.

“Era la persona que entregaba ambiente al lugar”, relató una amiga cercana a Diario El Día, asegurando además que la joven “se apagó” durante los últimos meses.

Denuncias de violencia intrafamiliar

En las últimas horas, amigas y familiares de Ornella han denunciado públicamente que la joven habría sido víctima de violencia intrafamiliar por parte de una expareja , situación que incluso habría sido denunciada previamente ante las autoridades.

Según el testimonio entregado por una amiga cercana y miembro de la agrupación Motoqueras Cuarta Región, Ornella habría sufrido agresiones físicas y psicológicas. Incluso, aseguró que existían denuncias y antecedentes entregados a la PDI.

“Esto fue un suicidio por VIF. Ella no era así, se apagó por culpa de todo lo que esta persona le hizo pasar”, afirmó la mujer, quien también sostuvo que la joven se habría alejado de su familia y amistades debido a una relación marcada por la manipulación y el maltrato.





De acuerdo con el relato, tras una denuncia realizada en marzo junto a la madre de Ornella, Carabineros habría gestionado su traslado a otro cuartel institucional.

“Esta lamentable noticia nos afecta enormemente, ya que fuimos testigos de abusos y maltratos, tanto físicos como psicológicos, contra su persona “, afirmó la agrupación de motoqueras en un comunicado.

Asimismo, acusaron que el presunto maltratador de Ornella “está mostrando un papel de víctima, siendo él el principal culpable y victimario de nuestra querida Orus”.

Junto a lo anterior, desde Carabineros declararon que “la funcionaria habría atentado contra su vida” y que “personal institucional le prestó de inmediato los primeros auxilios en el lugar; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la funcionaria falleció”.

Investigación en curso

Desde la PDI señalaron que las diligencias buscan establecer si existió o no participación de terceros en el fallecimiento, aunque preliminarmente los antecedentes apuntan a un suicidio.

Por su parte, desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Coquimbo indicaron que activaron sus protocolos internos para recabar antecedentes y coordinar acciones con el Ministerio Público y las policías.