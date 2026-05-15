PDI Investiga muerte de Carabinera al interior de comisaría en Coquimbo

Personal de la Policía de Investigaciones arribó al lugar para realizar las primeras diligencias.

Durante la tarde de este viernes se reportó la muerte de una funcionaria de Carabineros al interior de una comisaría en la ciudad de Coquimbo.

A través de un comunicado, la institución confirmó la muerte, informando que “durante las últimas horas se registró el sensible fallecimiento de una funcionaria al interior de una dependencia institucional”.

Debido al hecho, personal de la Policía de Investigaciones se encuentra en el sitio del suceso realizando las primeras diligencias.





Carabineros confirma muerte de funcionaria al interior de comisaría

La funcionaria fue identificada como Orenal Uribe Fuentes y se desempeñaba como Cabo 2º en la Prefectura de Carabineros de Coquimbo.

De acuerdo a antecedentes entregados por Carabineros, “la funcionaria habría atentado contra su vida”.

“Personal institucional le prestó de inmediato los primeros auxilios en el lugar; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la funcionaria falleció”, indicaron desde la institución.

De igual manera, el Ministerio Público instruyó diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso, mientras que la institución de Carabineros inició un sumario administrativo.

A continuación puedes ver el comunicado oficial de Carabineros.