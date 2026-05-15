Propuesta del Ejecutivo para que centros de Salud reporten a pacientes migrantes levanta reparos en el propio Gobierno

El anuncio abrió un flanco de incertidumbre para el comité político del Ejecutivo, puesto que sus propias autoridades de salud manifestaron preocupación por la medida.

Controversia ha generado la indicación legislativa presentada por el Ejecutivo que busca que organismos de salud entreguen información de personas inmigrantes que estén en situación irregular y que asistan a centros de atención públicos.

La propuesta abrió un complejo debate sobre los límites de la fiscalización estatal y los derechos fundamentales de la población migrante.

Mientras que desde el Ministerio del Interior y de Seguridad defienden la necesidad de utilizar los puntos de contacto del Estado con extranjeros en situación irregular para concretar su identificación, la indicación ha generado el rechazo de la oposición, de la Defensoría de la Niñez e incluso cuestionamientos dentro del propio Gobierno .





Propuesta del ejecutivo por fiscalización migratoria genera cruces internos en el Gobierno

Por su parte, el superintendente de Salud, Fernando Riveros, remarcó que la legislación de nuestro país antepone el derecho a la atención médica y la confidencialidad de los usuarios a las tareas de fiscalización migratoria, advirtiendo que una iniciativa de esa naturaleza sería incompatible con el marco legal actual.

“Hay una ley de derechos y deberes del paciente y hay leyes que establecen la obligación de otorgar la atención de salud, por ejemplo, en contextos de urgencia, sin poner ningún tipo de condicionamiento“, indicó a Cooperativa.

En la misma línea, la ministra de Salud, May Chomalí, se desmarcó del Ejecutivo y aseguró mirar con preocupación la medida. Agregando que desde la cartera se defenderá el derecho de los pacientes, resguardados tanto por el Código Sanitario como por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes.

Lo anterior le valió críticas, desde figuras políticas cercanas al oficialismo, como lo es la exministra de Educación, Marcela Cubillos, quien a través de su cuenta de X la llamó a corregir su postura. “Los ministros en ejercicio no se “desmarcan” de su propio Gobierno”, posteó.

Esto es nuevo y ojalá se corrija.

Los ministros en ejercicio no se “desmarcan” de su propio Gobierno.

Y menos si se trata de una indicación ya ingresada y firmada por el Pdte de la República https://t.co/XZJDgLqjDt — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) May 15, 2026

Defensoría de la Niñez responde a propuesta del Ejecutivo

A través de una declaración pública, la Defensoría de la Niñez alertó sobre los graves peligros de la indicación, afirmando que la propuesta vulnera tratados de infancia, ya que la facultad estatal de implementar políticas migratorias debe ejercerse considerando “las consecuencias directas e indirectas“.

Asimismo, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que recintos médicos y colegios sean vistos como “lugares de fiscalización migratoria“.

El temor provocaría que dejen de asistir a urgencias o vacunas, ignorando que la ley los reconoce como titulares de derechos “con independencia del estatus migratorio de sus padres”.

Para evitar “la ruptura de vínculos familiares” o el abandono, la Defensoría exigió resguardos explícitos y estrictos sobre los datos personales.

Ante esto, realizaron un llamado al Ejecutivo y al Congreso a reconsiderar la propuesta.