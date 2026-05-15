Contraloría detecta grave irregularidad en Hospital de Temuco: Involucra a padre e hijo oncólogos

Un informe estableció que dos oncólogos, que se desempeñaban como funcionarios del Hospital de Temuco e integraban su Comité Oncológico, derivaron pacientes a un centro de investigación privado del cual eran propietarios, vulnerando la normativa.

Una auditoria de Contraloría al Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, de Temuco, constató diversas irregularidades administrativas relacionadas con la derivación de pacientes oncológicos hacia una clínica privada.

El informe de Contraloría alertó además el acceso y uso de fichas clínicas digitales y la participación de funcionarios en actividades de investigación clínica externas al recinto asistencial.

El Informe Final N°887/2025 estableció que dos médicos oncólogos, padre e hijo, que se desempeñaban como funcionarios del hospital e integraban su Comité Oncológico, derivaron pacientes a un centro de investigación privado del cual eran propietarios.





Dichas acciones, explicaron desde Contraloría, “se realizaron contando con acceso a información clínica relevante de los pacientes gracias a los cargos que ostentaban“.

Asimismo, se verificó que, pese a haber dejado formalmente de integrar el Comité Oncológico a contar de noviembre de 2023, ambos profesionales continuaron participando en sus sesiones, vulnerando la normativa sobre confidencialidad y protección de datos sensibles.

En este contexto, se detectaron accesos indebidos a fichas clínicas por personas vinculadas al centro privado y por los propios facultativos.

Retiro no autorizado de biopsias

La auditoría constató, además, solicitudes y retiros de biopsias por parte de estos médicos, pese a no ser los tratantes; retiros de muestras por personal del centro de investigación privado; emisión de informes médicos externos incorporados a las fichas clínicas; y la inexistencia de consentimientos informados de los pacientes para su participación en ensayos clínicos.

Entre los hallazgos, destaca el caso de una exfuncionaria, cuya cuenta de acceso al sistema de fichas clínicas digitales permaneció habilitada hasta agosto de 2024, a pesar de haber cesado funciones en abril de 2021, situación que permitió el acceso indebido a los registros de 765 pacientes.

Adicionalmente, se verificó que 570 de los 1.555 profesionales del hospital (37%) que accedieron a las fichas clínicas de una muestra de pacientes no registraban vínculo laboral con la Administración del Estado, según la información del sistema SIAPER.

Cabe señalar que el hospital instruyó en 2021 un sumario administrativo, actualmente en etapa de descargos, procedimiento que fue confirmado por la CGR, ordenándose acreditar la incorporación de las materias observadas en la auditoría. Asimismo, se remitieron los antecedentes al Ministerio Público para los fines que correspondan.