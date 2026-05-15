15/ 05/ 2026 09:05

¿Lloverá este viernes en Santiago? Anuncian precipitaciones para la Región Metropolitana

En un nuevo pronóstico del tiempo, Allison Göhler advirtió que la tarde de este viernes podrían caer precipitaciones débiles en la zona oriente de la Región Metropolitana, ocasionada por la presencia de una banda nubosa en altura. La meteoróloga de Chilevisión aseguró que “sí o sí vamos a tener algún chubasco débil en cordillera”, y no se descartan algunas gotas en comunas precordilleranas como La Reina, Lo Barnechea, La Florida y el Cajón del Maipo.