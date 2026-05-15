Finalista de GH acusó a Michelle Carvalho de no cumplir con su promesa: “Nunca fue la mitad del premio”

Waldo Villarroel, quien obtuvo el segundo lugar de Gran Hermano 2, aseguró que la influencer brasileña incumplió su acuerdo televisivo. “No hay que confiar tanto en las personas”, apuntó.

Waldo Villarroel, finalista de la segunda temporada de Gran Hermano Chile, acusó a Michelle Carvalho de no cumplir con su promesa televisiva.

Recordemos que la ganadora del reality show aseguró que la mitad de su premio lo repartiría con Villarroel, quien obtuvo el segundo lugar. Si bien en algún momento Michelle confirmó el cumplimiento de este acuerdo, a casi dos años Waldo aseguró que eso no fue tan así.

En entrevista con el podcast Mucho Blah Blah, le consultaron al exparticipante: “Ella prometió que te iba a dar la mitad del premio, ¿cumplió?”. Ante esto, él contestó entre risas que “con esto vamos a estar en Primer Plano mañana”.

“El tema de Michelle es que siempre dijo ‘voy a darte la mitad del premio’, que eran 12,5 millones; pero a mí ella me entregó 5 millones “, relató en el espacio digital.

Según le habría explicado la influencer, el monto se dividió entre personas de su equipo y lo comprometido con Waldo. “Ella me dijo que una parte la recibía el manager, otra la contadora y lo que quedó es para mí. Claro, para los medios ella dijo que me daría la mitad, pero nunca ha sido la mitad“, señaló.

“No quise armar polémica porque dije: ‘si me lo está regalando, no más’. No voy a estar reclamando cuestiones que no son mías“, aclaró después.





Finalista de GH reveló millonaria deuda

“No hay que confiar tanto en las personas”, planteó Waldo en relación a su experiencia después de salir de Gran Hermano Chile. Además, aseguró que habría heredado una millonaria deuda por campañas de votación de fanáticos.

“Ustedes saben que hay una inversión en votos en el reality”, dijo Villarroel, a lo que la periodista Rocío Barraza preguntó: “¿pagaste por votos?”, lo cual fue desmentido por el ex chico reality.

“Yo no, pero hubo mucha gente que sí, gente cercana que lo hizo con buena intención. Pidieron préstamos y cosas así, pero sin mi autorización“, aseguró el joven.

Según indicó, la deuda ascendía a los $7 millones. “Salí del reality y tuve que pagar eso, y al final era una persona que ni siquiera conocía”, acusó.