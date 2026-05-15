Rosario Bravo se sometió a desconocido procedimiento estético: “Ahora está todo más concentrado”

En el registro compartido en redes sociales, la influencer y enfermera entregó detalles de la intervención que se hizo recientemente. “Estoy con parachoques nuevos”, lanzó entre risas.

Rosario Bravo sorprendió a sus seguidores tras revelar desconocido procedimiento estético al que se sometió recientemente.

La confesión ocurrió en un adelanto del próximo capítulo de su programa digital Weando Ando, donde habló abiertamente sobre el procedimiento y los cuidados posteriores.

En el registro compartido en redes sociales, Bravo explicó que decidió realizarse una mastopexia, intervención quirúrgica conocida como levantamiento de senos. Eso sí, aclaró que no optó por implantes, sino que buscó mejorar la firmeza.

“Lo mejor es que no me puse, estoy igual de plana, pero ya no cuelgan. Ahora está todo más concentrado” , comentó entre risas.





La confesión de Rosario Bravo por intervención estética

La enfermera e influencer también confesó que aún se encuentra en proceso de adaptación tras la operación y que ha debido seguir estrictos cuidados para mantener los resultados.

“Voy a andar con sostén deportivo; no quiero que se caigan, las tengo que cuidar para que siempre estén mirando al frente”, señaló en el extracto del programa.

Incluso, bromeó con el cambio físico que experimentó luego de la intervención. “Para ducharme, me miro en el espejo y ni yo a los 15 las tuve así”, lanzó.

Al finalizar el video, Bravo remató con humor: “Estoy con parachoques nuevo“, provocando diversas reacciones entre sus seguidores en redes sociales.