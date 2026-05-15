Jorge Quiroz por críticas a recortes en salud y hospitales: “A veces uno con menos recursos hace más”

Frente a los cuestionamientos hacia la medida, el ministro de Hacienda declaró a la prensa que “hay mucho espacio para la eficiencia en temas de hospitales”.

Luego de que se difundiera el oficio con los recortes fiscales dentro del Ministerio de Salud (Minsal), el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió a la serie de cuestionamientos que ocasionó la medida.

Al término de una sesión en el Congreso, el titular de la cartera aseguró a la prensa que “a veces, uno con menos recursos hace más“, argumentando que “hay mucho espacio para la eficiencia en temas de hospitales”.

“Eso es un tema del Ministerio de Salud. Cada uno de los recortes o ajustes que se hacen queda en manos de cada ministerio, y cada uno va viendo qué cosas se pueden hacer”, agregó.

Sin embargo, sus declaraciones aumentaron las críticas desde parlamentarios y alcaldes de oposición y oficialismo, quienes llamaron al Gobierno a reflexionar sobre el anuncio para evitar “peores atenciones médicas” y que sean los usuarios los más afectados.





Minsal asegura que recortes no afectarán la atención directa de los pacientes

A través de una declaración pública, el Ministerio de Salud aseguró que el ajuste presupuestario del sector (2,5%) fue diseñado para resguardar “la atención directa de los pacientes y la continuidad de todas las prestaciones médicas vigentes“.

Desde la cartera explicaron que, “si bien algunos montos difundidos parecen elevados de forma aislada, es necesario contextualizarlos respecto del presupuesto total de cada establecimiento“.

En esa línea, las autoridades enfatizaron que “en promedio, los ajustes representan solo un 1,1% de los recursos operacionales de los hospitales del país“.

A continuación puedes ver la declaración oficial del Minsal:

Confusam se declara en “Alerta Nacional” y acusa a la ministra May Chomalí de “faltar a la verdad”

Luego de que se conociera el decreto, la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam) advirtió que estpa en “alerta nacional” y acusaron que la ministra de Salud, May Chomalí, habría “faltado a la verdad” con la organización.

Según acusa la entidad mediante un comunicado, la secretaria de Estado les habría señalado que “los recortes en salud primaria no afectarían la atención directa de nuestros usuarios y usuarias”.

“Además del congelamiento por dos años del per cápita basal y las alzas en combustible, ¡se nos arrebatan casi 19 mil millones de pesos del presupuesto destinado a la salud municipal!“, agregaron en la declaración.

A continuación puedes ver el comunicado oficial difundido a través de X