Alcalde Luksic cuestiona recortes en Salud: “No podemos dejar a nuestros pacientes a la deriva”

Tras una reunión entre el gobierno y algunos alcaldes del país, el jefe comunal de Huechuraba hizo un llamado en redes sociales y llamó al Ejecutivo a “reflexionar”.

El alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, se sumó a los cuestionamientos debido a los recortes anunciados por el gobierno, especialmente aquellos relacionados con la salud primaria.

A través de una publicación en X, el jefe comunal hizo un llamado a la “reflexión” en el Ejecutivo. “ Invitamos al gobierno a reflexionar sobre los recortes anunciados en salud y las prioridades de Chile”, partió diciendo.

“La Atención Primaria (APS) ya está muy exigida y cada peso menos es menos y peores atenciones médicas para los chilenos”, agregó.

Luego, cerró diciendo que “los municipios somos la puerta de entrada al sistema de salud, y en lugar de recortar, todos los esfuerzos deberían ir en la dirección de mejorar y fortalecer la APS. No podemos dejar a nuestros pacientes a la deriva “.

Invitamos al gobierno a reflexionar sobre los recortes anunciados en Salud y las prioridades de Chile. La Atención Primaria ya esta muy exigida y cada peso menos, es menos y peores atenciones médicas para los chilenos. Los municipios somos la puerta de entrada al sistema de… — Maximiliano Luksic (@mluksiclederer) May 14, 2026

Minsal descartó recortes en Atención Primaria de Salud

El gobierno descartó recortes en la Atención Primaria de Salud (APS) luego de una reunión entre el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, y representantes de asociaciones de municipalidades, en medio de la preocupación de alcaldes por una eventual reducción de recursos para 2026.

La alarma surgió tras denuncias de posibles cierres de programas ligados a la APS, lo que incluso motivó una protesta frente a La Moneda con un ataúd simbólico. Sin embargo, tras el encuentro, distintas autoridades comunales confirmaron que el Ejecutivo aseguró que no habrá disminución de programas este año.

El subsecretario Montt enfatizó que “no hay ninguna disminución de programas en 2026” y aclaró que en el caso de la APS Universal no se trata de un recorte, sino de una “pausa” para evaluar la estrategia.

En la misma línea, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, aseguró que varios de los recortes informados previamente “no van a cursarse, por lo menos este año”, mientras que el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, valoró el diálogo con el Ministerio de Salud y llamó a enfocarse en soluciones para mejorar la eficiencia del sistema público.