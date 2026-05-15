Estudiante de Ingeniería, futbolista y militante JJCC: Quién es Laura Mlynarz, la nueva presidenta de la FECh

Tras dos años sin mesa directiva, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile será liderada por la lista “Conectemos la Chile”, vinculada al PC y el Frente Amplio.

Laura Mlynarz liderará la nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile (FECh) tras el triunfo de la lista “Conectemos la Chile“, movimiento vinculado al Partido Comunista y el Frente Amplio.

El pasado martes, la nómina encabezada por Mlynarz se impuso con el 60% de los votos sobre “Nuevo Horizonte”, lista liderada por Ricardo Román y cercana a las Juventudes Socialistas.

Cabe precisar que este 2026, los comicios contaron con un 49,1% de participación, superando así el quórum del 30% requerido por los estatutos. Este alcance pone fin a un periodo de vacancia de dos años en la mesa directiva provocado por la baja asistencia en votaciones previas.

Tras de Mlynarz, figuras políticas del PC como Bárbara Figueroa, Lautaro Carmona, el senador Daniel Núñez y la diputada Daniela Serrano expresaron su apoyo de manera pública.





Quién es Laura Mlynarz, la nueva presidenta de la Fech

Laura Mlynarz, hija de Iván Mlynarz, quien lideró el mismo organismo estudiantil hace dos décadas, es estudiante de Ingeniería Civil Hidráulica, militante de las Juventudes Comunistas y futbolista universitaria.

Con experiencia previa en el Centro de Estudiantes de Plan Común y el Centro Deportivo de Estudiantes de la Universidad de Chile, la dirigente asume el cargo con un mandato claro: “priorizar siempre la articulación estudiantil (…) y generar un espacio de encuentro en la universidad“.

En su agenda destaca la mejora de condiciones materiales, la defensa de la gratuidad y de la beca Junaeb. Mlynarz ya advierte que blindará estos programas frente a las políticas de recortes impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast.