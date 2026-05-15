“Creí que era una paleteada”: Gonzalo Migueles reconoció que recibió millonarios pagos en trama bielorrusa

En un interrogatorio que se extendió por dos días, el imputado confesó detalles sobre su vínculo con abogados y el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo.

Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, entregó una extensa declaración de dos días ante la Fiscalía, donde reconoció la recepción de millonarios pagos en la trama bielorrusa.

En el testimonio, el imputado buscó desvincular a la exmagistrada de cualquier conocimiento sobre los dineros entregados por el abogado Eduardo Lagos.

“Si ella hubiera sabido, hoy sería un eunuco”, lanzó Migueles ante los persecutores, con el fin de defender la supuesta inocencia de Vivanco y asegurar que ella jamás supo de estas transacciones.

Migueles relató que todo partió a inicios de 2023, cuando Lagos le pidió ayuda para orientar judicialmente el caso de una minera. Tras consultar genéricamente con Vivanco, él le sugirió a Lagos usar la “autotutela”.





Esa recomendación gatilló los desembolsos, ya que el investigado recordó que en diciembre de ese año Lagos lo citó diciéndole: “Perrito, pasa por la oficina que te tengo un regalo”. En esa cita le entregó US$ 15.000.

“A mí me pareció fantástico porque me venía muy bien la plata, no vi que había ningún problema al respecto. Obviamente que ahora estoy completamente arrepentido”, confesó Migueles ante el Ministerio Público según consignó La Tercera.

La Fiscalía de Los Lagos, vale recordar, indaga si la exjueza recibió sobornos de Eduardo Lagos y Mario Vargas para favorecer a la empresa CBM contra Codelco, posicionando supuestamente a Migueles como el intermediario clave.

“Creí que era una paleteada o un favor entre amigos”

Al ser consultado por estos montos, la pareja de la exsuprema afirmó: “Reconozco con vergüenza que debió haberme dado un poco de pudor. Yo agradecía no más (…) Creí que era una paleteada o un favor entre amigos ”.

Migueles admitió que recurrió al conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, para transaccionar las divisas. “Porque los conservadores ganan una cantidad de plata muy importante”, justificó.

Finalmente, al ser interrogado sobre el destino de los montos, la pareja de Vivanco afirmó que no los ocultó: “Lo gastaba, pagué tarjeta de crédito, línea de crédito, mis gastos y productos míos”, concluyó.