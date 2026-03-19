“Yo no soy mi mamá”: Hija de Ángela Vivanco denunció acoso y amenazas de muerte en su contra

Magdalena Madrid Vivanco aseguró que hay una persona acosándola por redes sociales desde hace aproximadamente seis meses, creando una campaña de difamación que podría afectar su fuente laboral.

Durante la tarde de este martes, Magdalena Sofía Madrid Vivanco, hija de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, rompió el silencio en redes sociales y acusó ser víctima de una campaña de acoso en redes sociales.

La situación habría escalado rápidamente, obligando a Madrid Vivanco a visibilizar la situación y revelar que es la hija de la abogada que hoy está siendo investigada por cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias.





¿Qué dijo la hija de Ángela Vivanco?

A través de su cuenta de TikTok, la joven que estudió derecho pero también es modelo e influencer, reconoció que utilizó otro nombre en redes, bajo el usuario de @meffyymadrid, debido a un periodo difícil durante su infancia.

“Me hacían bullying en el colegio por verme diferente, lo que al final terminó siendo algo bueno en redes sociales”, comenzó relatando y expuso que está siendo acosada desde hace 6 meses.

En esa misma línea, respecto de la investigación contra su madre, relató que existe información “que se ha tergiversado para desacreditar mis propios méritos. Dicen de mí hasta que me regalaron la carrera cuando no salí con un promedio deslumbrante y quedaba noches sin dormir por una nota igual que el resto de Chile”.

“Nunca tuve clases con mis papás (durante su carrera universitaria), que eran los dos profesores, porque yo lo encontraba poco ético. También se está diciendo de mí que mi carrera de modelo e influencer es por pituto”, indicó Madrid.

La joven dejó en claro que comenzó sin nada en redes sociales durante la pandemia y que las marcas con las que trabajan no sabían cuál era su segundo apellido: “Hoy tengo miedo de que me quiten el único sustento económico que tengo porque alguien decidió difamarme”.

Entre lágrimas, Magdalena explicó un episodio reciente: “Cuando di mi grado, la prensa me persiguió desde mi casa hasta la universidad. Tuve que dar mi grado escondida en una sala como fugitiva, como si yo hubiera tenido algo que ver”.

“Han allanado mi casa 4 veces, en las cuales 2 estaba yo sola. Es terrible ver cómo destrozan tus cosas y dan vuelta tu casa y tú no puedes hacer nada al respecto”, comentó y luego reveló que su salud mental se ha visto afectada.

Es por ello que Madrid hizo un llamado al público: “Me gustaría que recordaran que ella es mi mamá y yo soy la hija, no al revés (…) Me han llegado hasta amenazas de muerte. Entiendo que es parte de la política la ira que muchas personas sienten, pero yo no soy responsable (…) No tengo nada que ver, yo no soy mi mamá”.

Magdalena también expuso mensajes donde personas preguntan si aún sigue estudiando, insinuando que su intención es ir a amedrentarla o agredirla a dicho lugar, así como también ha recibido comentarios homofóbicos en contra de su pareja.

“Al final del día, yo voy con mi verdad por delante. No he hecho nada malo ni mucho menos ilegal. No soy responsable de las acciones de otra persona”, concluyó la joven.

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