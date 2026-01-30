 EN VIVO | Día clave para Ángela Vivanco: Se conocerá medida cautelar en último día de formalización - Chilevisión
Minuto a minuto
Abogado de Vivanco cuestiona debido proceso tras prisión preventiva: "No se dan todas las garantías" VIDEO | El momento exacto en que Ángela Vivanco se entera que quedará con prisión preventiva Decretan prisión preventiva para Ángela Vivanco por caso Muñeca Bielorrusa “Es una canallada, un abuso”: Poeta de 100 años ganó batalla contra el SII por pago de contribuciones Postergan anuncio de delegados presidenciales y subsecretarios de Kast para la próxima semana
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/01/2026 10:13

EN VIVO | Día clave para Ángela Vivanco: Se conocerá medida cautelar en último día de formalización

Este viernes se espera se de a conocer la medida cautelar que deberá cumplir la exjueza, imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos.

Publicado por CHV Noticias

Se espera que este viernes al mediodía se conozca la medida cautelar para Ángela Vivanco, la exmagistrada que fue detenida por su presunta participación en el Caso Muñeca Bielorrusa.

Recordemos que el lunes comezó la audiencia en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, donde Fiscalía solicitó prisión preventiva para la exjueza que ha estado detenida "en tránsito" en el módulo especial del Centro Penitenciario Femenino en San Joaquín. 

En su penúltima audiencia, el abogado de Vivanco cuestionó los argumentos de la Fiscalía para imputarle los delitos de cohecho y lavado de activos

Sigue aquí la transmisión en vivo de la formalización de Ángela Vivanco para conocer la medida cautelar que deberá cumplir:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer se paga este viernes: Revisa con tu RUT si recibes el dinero

Lo último

Lo más visto

Minsal confirma hallazgo de mosquito Aedes aegypti en Santiago: Trasmite dengue, fiebre amarilla y zika

Además de reforzar el protocolo de vigilancia e intensificar los controles, se entregaron recomendaciones a la población.

29/01/2026

Nuevos hallazgos en casa de Julia Chuñil: Encuentran cerámica irregular y habría evidencia biológica en bodega

En estos momentos policías y Fiscalía trabajan en la vivienda y bodegas de la casa, tras un año desaparecida y donde hay cuatro imputados, tres de ellos hijos de la adulta mayor.

29/01/2026

Por tormentas eléctricas: 10 comunas de la Región Metropolitana están bajo Alerta Temprana Preventiva

De acuerdo al organismo, el fenómeno comenzará el sábado 31 de enero y finalizará el mismo día.

29/01/2026

Comienza en pocas horas: Enel anuncia cortes de luz en siete comunas de la región Metropolitana

Las interrupciones serán por trabajos programados en terreno y se extenderán por gran parte de la jornada de este viernes 30 de enero.

29/01/2026