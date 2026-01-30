EN VIVO | Día clave para Ángela Vivanco: Se conocerá medida cautelar en último día de formalización - Chilevisión

Este viernes se espera se de a conocer la medida cautelar que deberá cumplir la exjueza, imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos.

Se espera que este viernes al mediodía se conozca la medida cautelar para Ángela Vivanco, la exmagistrada que fue detenida por su presunta participación en el Caso Muñeca Bielorrusa.

Recordemos que el lunes comezó la audiencia en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, donde Fiscalía solicitó prisión preventiva para la exjueza que ha estado detenida "en tránsito" en el módulo especial del Centro Penitenciario Femenino en San Joaquín.

En su penúltima audiencia, el abogado de Vivanco cuestionó los argumentos de la Fiscalía para imputarle los delitos de cohecho y lavado de activos.

Sigue aquí la transmisión en vivo de la formalización de Ángela Vivanco para conocer la medida cautelar que deberá cumplir: