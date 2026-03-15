Bono de Invierno 2026: Revisa con tu RUT si puedes obtener los $81.257 - Chilevisión

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15/03/2026 14:06

Bono de Invierno 2026: Revisa con tu RUT si puedes obtener los $81.257

Este beneficio se entrega de forma automática y solo una vez al año a las personas de la tercera edad.

Publicado por Josefina Vera

A medida que se acerca el invierno, también se aproxima el pago de Bono del Invierno 2026, un beneficio económico destinado a los adultos mayores y pensionados para enfrentar los meses más fríos del año.

Este bono no requiere postulación y entrega un monto único de $81.257 a personas de 65 años o más, cumplidos al 1 de mayo de 2026. Para recibirlo, además, deben ser pensionadas y pertenecer a alguno de los grupos de beneficiarios establecidos por la ley.

Revisa con tu RUT si recibirás el Bono Invierno 2026

Si quieres saber si eres beneficiario de este bono, solo debes seguir estos tres pasos.

  • Entrar al sitio web de Chile Atiende haciendo clic aquí.
  • Ingresa tu Clave Única.
  • Revisa tu liquidación para saber si te darán el beneficio.

Asimismo, puedes conocer la fecha y el pago del beneficio, haciendo clic en la imagen de aquí abajo:

Personas que pueden recibir el Bono de Invierno

Entre quienes pueden acceder al beneficio, se encuentran:

  • Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) o mutualidades de empleadores, siempre que reciban una pensión igual o inferior al monto de la pensión mínima de vejez.

  • Pensionados de una AFP que reciban pensión mínima con Garantía Estatal.

  • Personas que reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU) y no tienen otra pensión.

  • Beneficiarios de pensiones de reparación, como las otorgadas a víctimas de prisión política y tortura o exonerados políticos.

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