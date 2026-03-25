Habría usado un objeto contundente: Revelan imágenes inéditas de agresión por la que se acusa a Nano Calderón en Huechuraba

También habrían existido “posteriores amenazas de que si continuaba esta situación, llegaría hasta su casa”, detallaron.

Este miércoles, el periodista Hugo Valencia entregó detalles inéditos respecto de la querella que el influencer Santiago Peredo interpuso contra Nano Calderón por una presunta agresión en Huechuraba.

El español acusa al hijo de Raquel Argandoña de haberlo agredido en una bencinera tras haberlo acusado de utilizar sus fotografías para aparentar lujos en redes sociales y la querella es por cuasidelito de homicidio, lesiones y amenazas.





“Se habría usado un objeto contundente”

Al respecto, Hugo Valencia detalló a través de su cuenta de Instagram que “esto habría ocurrido el día 23 de marzo (…) donde habría llegado Nano Calderón propinándole una serie de golpes al querellante”.

En esa misma línea, agregó: “Señala que incluso en las agresiones, que fueron de carácter verbal y físico, se habría usado un objeto contundente o bien cortante, dadas las características de las lesiones que presenta”.

Valencia publicó una fotografía inédita del querellante tras la agresión, donde se le ve sangrando y con lesiones en su cabeza.

Finalmente, el periodista precisó que hubo “posteriores amenazas de que si continuaba esta situación, llegaría hasta su casa; esto textual se señala en la querella, para continuar con las agresiones”.

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