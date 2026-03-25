Influencer se querelló contra Nano Calderón por cuasidelito de homicidio, lesiones y amenazas: Esto dijo Raquel Argandoña

La situación comenzó el pasado 22 de marzo, cuando Calderón acusó a este influencer de utilizar sus fotos para aparentar lujos en redes sociales y lo increpó a través mensajes.

Este miércoles, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló que el influencer español Santiago Peredo puso una querella contra Nano Calderón por lesiones, cuasidelito de homicidio y amenazas.

La situación se remonta al pasado 22 de marzo, cuando Nano increpó al influencer a través de redes sociales después de acusarlo de ocupar sus fotografías para aparentar lujos en redes sociales.





¿Qué pasó con Nano Calderón?

“Lo que él acusa es que Nano Calderón lo agredió en una bomba de bencina en la comuna de Huechuraba”, detalló Gutiérrez en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: “Se produce una pelea donde el denunciante termina con lesiones e interpone una querella que fue declarada admisible por el tribunal, el Juzgado de Garantía de Santiago”.

Finalmente, Gutiérrez se contactó con Raquel Argandoña, quien declaró: “Ella me dijo que hace mucho tiempo que tomó el compromiso de sus hijos de no hablar públicamente de ellos”.

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