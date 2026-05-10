Alerta Ambiental en Santiago este lunes 11 de mayo: Revisa la restricción vehicular y las medidas en la RM

Las autoridades hicieron un llamado a la población a evitar actividades físicas intensas al aire libre y a tomar precauciones, especialmente personas con enfermedades respiratorias.

La Delegación Presidencial Metropolitana decretó alerta ambiental para este lunes 11 de mayo en Santiago, debido a las malas condiciones de ventilación y el aumento de material particulado en la cuenca capitalina.

A raíz de lo anterior, es que las autoridades hicieron un llamado a la población a evitar actividades físicas intensas al aire libre y a tomar precauciones, especialmente personas con enfermedades respiratorias.

En la misma línea, el organismo recordó la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera, salvo pellets, medida que será fiscalizada por municipios y Carabineros.





Decretan alerta ambiental para la RM este lunes 11 de mayo

A las medidas preventivas por la calidad del aire se suman la restricción vehicular y la prohibición de quemas agrícolas en toda la Región Metropolitana.

De acuerdo a lo establecido en la norma, en la Región Metropolitana, que incluye toda la Provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo, la restricción vehicular afecta a autos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y a motocicletas inscritas antes de ese mismo año.

¿Qué autos tienen restricción este lunes 11 de mayo?

Con sello verde: no circulan los vehículos cuyas patentes terminan en 8 y 9 .

no circulan los vehículos cuyas patentes terminan en . Sin sello verde: no circulan los vehículos cuyas patentes terminan en 6, 7, 8 y 9 .

Dentro del anillo Américo Vespucio, todos los vehículos sin sello verde tienen prohibición absoluta de transitar.