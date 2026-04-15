Megaoperativo por migración irregular: Fiscalizan 30 puntos de la región Metropolitana

La intervención se realizó con un trabajo en conjunto entre Carabineros, PDI, la Delegación Presidencial Regional Metropolitana y el Ministerio de Seguridad para detectar personas en situación migratoria irregular, prófugos de la justicia por diversos delitos.

La noche de este miércoles se desarrolló un amplio operativo en simultáneo en 30 puntos de la región Metropolitana para fiscalizar la migración irregular.

El trabajo se hizo en coordinación con Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), la Delegación Presidencial Regional Metropolitana y el Ministerio de Seguridad, y contó con el monitoreo del presidente José Antonio Kast.

“Esta noche monitoreo desde el CGOP de Carabineros el mega operativo que realizan en conjunto la PDI y Carabineros en 30 puntos estratégicos de la Región Metropolitana. Fiscalización migratoria, control de identidad, drogas y armas ilegales“, señaló el mandatario en su cuenta de X.

Esta noche monitoreo desde el CGOP de Carabineros el mega operativo que realizan en conjunto la PDI y Carabineros en 30 puntos estratégicos de la Región Metropolitana. Fiscalización migratoria, control de identidad, drogas y armas ilegales. pic.twitter.com/RyYFqRc8ni — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) April 16, 2026

En el marco del operativo, se realizaron 11 acciones conjuntas entre Carabineros y la PDI, enfocadas en fiscalización migratoria, controles de identidad y controles vehiculares, con el fin de detectar personas en situación migratoria irregular, prófugos de la justicia y delitos vinculados al microtráfico, tráfico de drogas y porte ilegal de armas.

El plan incluyó 16 patrullajes mixtos conformados por Carabineros e inspectores municipales para fortalecer la vigilancia preventiva.