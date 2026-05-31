“Se tiraba al suelo del dolor”: Piden indagar negligencia tras muerte de joven padre por meningitis en La Serena

De acuerdo con el médico que lo atendió en primera instancia, Joaquín Miranda tenía influenza y fue enviado de vuelta a casa, sin embargo, comenzó a empeorar rápidamente hasta que sufrió un paro cardiorrespiratorio.

A través de redes sociales se dio a conocer el fallecimiento de Joaquín Miranda, un joven de 19 años que ingresó al Hospital San Juan de Dios en La Serena por diferentes dolencias y, tras ser dado de alta, terminó falleciendo por una meningitis no diagnosticada el pasado 18 de mayo.

La madre de este hombre ha pedido que se le haga una autopsia a su hijo y se investigue posible negligencia médica por parte de quienes lo atendieron y lo enviaron a casa con su supuesto cuadro viral. Desde el centro asistencial indicaron que se activaron los protocolos correspondientes para evitar un posible brote de la bacteria Neisseria meningitidis serogrupo Y.

Así fue la atención médica de Joaquín Miranda

“Era joven, sano, no tomaba, no fumaba, era un buen padre. Mi hijo estudiaba y trabajaba”, comentó Joselyn Miranda, madre de Joaquín, según consignó el Diario El Día, agregando que era padre de un bebé de ocho meses.

Según detalló Joselyn, durante la madrugada su hijo “comenzó con un fuerte dolor de cabeza y dolor de espalda. Cerca de las 10 de la mañana fue al hospital y recién cerca de las 12:50 lo atendieron”.

Luego de casi 3 horas de espera, “llegó un doctor y dijo que el médico que lo había atendido antes había salido a colación. Revisó los exámenes, le examinó los pulmones y dijo que tenía síntomas de influenza“, sin embargo, el estado de Joaquín, que llevaba días decaído, no habría mostrado que estaba en condiciones de ser dado de alta.





“Cuando lo estaba vistiendo, me dijo: ‘Mami, afírmeme’. Caminaba muy lento y yo le dije al doctor: ‘¿Me lo va a mandar para la casa? Apenas respira‘”, recordó Joselyn, indicando que finalmente fue dado de alta alrededor de las 17:30, pero empeoró su salud cuando llegaron a su casa.

“Empezó con síntomas muy fuertes: escalofríos, la piel se le puso amarillenta y tenía mucho dolor abdominal. Él se tiraba al suelo del dolor . Llamé tres veces a la ambulancia y no llegó. Finalmente, un vecino nos llevó al SAR Raúl Silva Henríquez”, explicó la mamá.

No obstante, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue derivado al Hospital de La Serena, desde donde llamaron a Miranda para indicarle que lo estaban intentando mantener con vida; pese a esto, terminó falleciendo en el lugar.

Debido a esto, la mujer solicita que le realicen una autopsia a Joaquín para esclarecer las circunstancias de su muerte. Desde el hospital han declarado que se encuentran en contacto con la familia del fallecido, prestando apoyo psicológico tras lo sucedido.