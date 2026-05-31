Conductor murió baleado saliendo de su casa en San Joaquín: Vehículo chocó contra jardín infantil

El vehículo donde se trasladaba la víctima terminó incrustado en un jardín infantil que también funciona como sala cuna.

Durante la madrugada de este domingo, un hombre de 37 años murió baleado en la comuna de San Joaquín, mientras se encontraba a bordo de su vehículo.

Los hechos ocurrieron a eso de la 01:00 de la madrugada en el sector de la calle Francisca de Rimini, cuando la víctima salía de su casa para dirigirse al aeropuerto. Fue atacado mientras manejaba.

La Policía de Investigaciones (PDI) está realizando las diligencias correspondientes para dar con quienes resulten responsables del hecho.