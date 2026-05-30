“Si fuera mina…”: Claudia Schmidt se pronunció tras demanda y acusaciones de Leonardo Farkas

La panelista de farándula lanzó un enigmático mensaje momentos después de que el magnate anunciara las acciones legales que presentará en su contra.

Este viernes, Claudia Schmidt publicó un enigmático mensaje, luego de que Leonardo Farkas asegurara que presentará acciones legales en su contra por injurias y difamación.

Esto, luego de una serie de fuertes dichos que lanzaron tanto Schmidt como Sergio Rojas, donde se habló de un “lado b” que nadie conocería del magnate y detalles de índole sexual que habrían ocurrido en fiestas organizadas por él.





¿Qué dijo Claudia Schmidt?

Al respecto, a través de su cuenta de Instagram, Claudia señaló: “Si fuera mina, estaría con la regla (menstruación)”.

Aunque no apuntó directamente a Leonardo, el posteo se realizó varios minutos después de que se viralizara el comunicado del empresario.

Cabe destacar que Farkas no solo anunció la demanda, sino que también expuso a Claudia asegurando que pagó “desinteresadamente” todas sus deudas, incluyendo la hipoteca de su casa en Chile.

“Todas sus deudas personales, cientos de millones, pero cuando le informé que ya no le pagaría los excesos, decidió buscar protagonismo”, comentó el magnate.

Leonardo expuso que los dichos emitidos dañan la honra de su familia, por lo que “he dado instrucciones precisas a mis abogados para que preparen las respectivas querellas criminales sin ninguna contemplación”, concluyó.

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