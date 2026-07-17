Fuerte sismo de magnitud 7,4 remece a México: Emiten amenaza de tsunami para dos países

El movimiento telúrico se registró la mañana de este viernes frente a las costas del estado de Chiapas. De forma preliminar, se mantiene una amenaza de tsunami para México y Guatemala.

La mañana de este viernes se produjo un sismo de magnitud 7,4 en el sur oeste de Puerto Madero en México.

Tras el movimiento telúrico, la USGS (United States Geological Survey) emitió una alerta por amenaza de tsunami para las costas de los países de México y Guatemala.

El temblor ocurrió a las 10:48 horas de Chile continental y tuvo como epicentro un punto ubicado a 71 kilómetros al suroeste de Puerto Madero, en el estado de Chiapas.

INTERNACIONAL – PRELIMINAR ⚠️ | Un sismo de magnitud 7.4 (Mwp) ocurrió a las 14:48:44 horas UTC (10:48:44 horas de Chile continental) del hoy, viernes 17 de julio de 2026, a 71 kilómetros al oeste – suroeste de Puerto Madero, México 🇲🇽, con una profundidad de 10 kilómetros… pic.twitter.com/b4dsR2xQGk — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) July 17, 2026

Respecto a la situación en nuestro país, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada señaló que tras el sismo ocurrido en la cuenca del Pacífico, “no existe amenaza para las costas de Chile”.

Sin embargo, desde el organismo informaron que “se mantendrá el monitoreo del evento”.

Hasta el momento no existe un balance oficial sobre personas lesionadas, daños materiales o evacuaciones, mientras instituciones mexicanas de emergencia continúan recopilando información desde las zonas afectadas.