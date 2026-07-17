Muere Brenda Fricker a los 81 años, conocida por su inolvidable papel en Mi Pobre Angelito 2

“Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar peor”, declaró el representante de quien fuera la primera mujer irlandesa en ganar un premio Oscar.

Brenda Fricker, actriz irlandesa ganadora del Oscar por Mi pie izquierdo (1989), ha fallecido a los 81 años, según ha comunicado su representante a medios británicos como la BBC.

Muchos la recuerdan con cariño como la ‘señora de las palomas’ de Central Park que sostiene una inesperada pero entrañable amistad con Kevin, el personaje interpretado por Macaulay Culkin en Mi Pobre Angelito 2 (1992).

“Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar peor”, ha declarado Phil Belfield. “Fue un honor conocerla, quererla y trabajar con ella. Siempre tendrá un lugar en mi corazón y en el de tantos aficionados al cine y la televisión de todo el mundo”.

Fricker nació en Dublín y empezó con pequeños papeles secundarios en el cine, hasta tener un cierto impulso participando en la longeva telenovela británica Coronation Street.

Triste noticia Falleció la actriz irlandesa Brenda Fricker, la inolvidable “Mujer de las Palomas” en “Mi pobre angelito 2”. Ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto por “Mi pie izquierdo”. De acuerdo a su agente, Phil Belfield, Brenda murió a los 81 años luego de luchar… pic.twitter.com/HsIYuhIJIZ — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) July 17, 2026

La intérprete hizo historia como la primera mujer irlandesa en ganar el Oscar. Fue a finales de los años 80 por Mi pie izquierdo, donde interpretó a la madre del escritor y pintor irlandés Christy Brown en su drama biográfico.

A lo largo de una carrera que se prolongó durante seis décadas, también participó en películas como So I Married An Axe Murderer (1993), A Time To Kill (1996), Veronica Guerin (2003) y Albert Nobbs (2011).

Pesar en redes sociales por muerte de Brenda Fricker

El embajador estadounidense en Irlanda, Edward Walsh, rindió homenaje a Fricker, a quien describió como “una figura gigante del cine irlandés” y elogió su interpretación “inolvidable” en My Left Foot.

“De Dublín a Hollywood, su trabajo llevó las historias de Irlanda al mundo e inspiró a generaciones a ambos lados del Atlántico. Deja un legado extraordinario y transmito mi más sentido pésame a su familia, sus amigos y todos los que la quisieron”, escribió en X.