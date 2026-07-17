Paso a paso: Cómo activar el Roaming Automático Nacional de Emergencia para no perder la red móvil

Se trata de una medida gratuita pensada para reforzar la cobertura y entregar una alternativa de conexión mientras existan problemas con el servicio habitual.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones hizo un llamado a activar el Roaming Automático Nacional de Emergencia, una herramienta gratuita que permite mantener la conectividad en situaciones de emergencia.

Esta función, disponible en todos los celulares, de cualquier marca y compañía, permite que los aparatos se conecten a la red móvil de otra empresa cuando la red habitual presenta fallas o interrupciones por emergencias.

Es decir, si eres cliente de una compañía y por algún motivo quedas sin señal por una falla o emergencia, esta función derivará tu red movil de forma automática a la de una compañía que sí tenga habilitado el servicio.





Roaming Automático Nacional de Emergencia

Actualmente, esta herramienta se encuentra activada en distintas comunas según la evolución de la emergencia. Su activación se evalúa de manera permanente en coordinación con las autoridades y las empresas del sector.

Revisa aquí cómo activar la función en un Android:

⁠Ir a Ajustes ⁠Pulsar Redes móviles ⁠Seleccionar Operadora de red Dejar activada la opción Automático

Revisa aquí cómo activar la función en un iPhone:

Ir a Configuración > Red celular > Selección de red.

Activar la opción Automático.

Las autoridades llamaron también a usar las redes con responsabilidad, privilegiando mensajes de texto y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, evitando el consumo intensivo de redes sociales, descargas de archivos pesados o reproducción de videos.