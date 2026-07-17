Emilia Dides sufre la muerte de querida familiar: “Me duele aceptar que no volveré a verte ni abrazarte”

La ex Miss Chile compartió una fotografía donde aseguró que “una parte de mí se fue contigo”.

Emilia Dides confirmó el fallecimiento de su abuela con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, donde le dedicó unas sentidas palabras de despedida que rápidamente conmovieron a sus seguidores.

En la publicación en Instagram, la cantante expresó el profundo dolor que enfrenta tras la partida de quien describió como “el amor más puro y genuino” de su vida, agradeciéndole por el cariño, las enseñanzas y el apoyo que le entregó.

Según la misma Emilia, desde hace unas semanas, su abuela estaba enfrentando una compleja situación de salud , mencionando en una de sus publicaciones que la adulta mayor estaba “luchando por estar aquí”.





Emotivo mensaje a su abuela

“No solo partiste tu, también una parte de mí se fue contigo. Te amaré toda mi vida, y trataré de ser aunque sea un poco la mujer que me enseñaste“, comienza el sentido mensaje de la ex Miss Chile.

“Fuiste el amor más puro y genuino que pude conocer, eres mi ángel, gracias por tu amor, gracias por ser mi guía y mi luz. Sé que te fuiste en paz, pero me duele aceptar que no volveré a verte ni abrazarte”, continuó escribiendo la influencer.

“Y respondiendo a la última pregunta que me hiciste: Si… nos volveremos a ver, te lo prometo. Te amo eternamente”, cerró la modelo.