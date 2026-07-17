Dos carabineros baleados en Lo Espejo: Cámara captó rostro de sospechoso mientras escapaba

De acuerdo con la información preliminar, los uniformados intentaron fiscalizar a un sujeto que levantó sospechas, momento en que este habría extraído un arma de fuego y disparado en reiteradas ocasiones contra los funcionarios.

Un amplio operativo policial se desarrolla la mañana de este miércoles en la comuna de Lo Espejo, luego que dos funcionarios de Carabineros resultaran heridos por impactos balísticos durante una fiscalización realizada en el sector de pasaje Las Carreras.

El hecho ocurrió cerca de las 10:40 horas, cuando personal de la 42ª Comisaría Radiopatrullas efectuaba controles preventivos en la zona.

De acuerdo con la información preliminar, los uniformados intentaron fiscalizar a un sujeto que levantó sospechas, momento en que este habría extraído un arma de fuego y disparado en reiteradas ocasiones contra los funcionarios.

Los carabineros lesionados corresponden a un subteniente y un cabo primero , quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital de Carabineros para recibir atención médica.





Revelan imagen del atacante de Lo Espejo

Durante la cobertura de Contigo en la Mañana, el capitán Sergio Valdés explicó que los funcionarios “ven a este sujeto, se acercan y es en este contexto que extraería aparentemente entre sus vestimentas un armamento con el cual le propina una serie de disparos a estos dos funcionarios”.

Según agregó el oficial, el atacante es un individuo de entre 20 y 25 años, quien escapó del lugar tras el ataque.

Cámaras de seguridad captaron su huida y permitieron obtener imágenes de su rostro mientras corría por las calles del sector. Las primeras informaciones indican que el sospechoso habría abordado un bus RED para continuar su fuga.

Desde Carabineros informaron que los dos funcionarios lesionados se encontraban conscientes al momento de ser auxiliados y fueron trasladados de inmediato al Hospital de Carabineros para recibir atención médica especializada.

El procedimiento policial continúa en desarrollo, mientras equipos especializados realizan las diligencias destinadas a esclarecer la dinámica de los hechos, identificar al autor y determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque.