Caso Moisés Orellana: Detienen en Magallanes a prófugo investigado por crimen de exbrigadista de Conaf

Según informó la PDI, el detenido mantenía órdenes de detención vigentes y era investigado por su eventual vinculación a diversos hechos registrados en la comuna de Cañete.

Funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Autoridad Marítima capturaron en la Región de Magallanes a un hombre que se mantenía prófugo de la justicia desde 2020, debido a su presunta participación en el homicidio de Moisés Orellana.

Se trata de Pedro Macheo Raimán, de 41 años, quien fue capturado en el sector del golfo Almirante Montt, cerca de Puerto Natales, luego de una investigación desarrollada por detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de esa ciudad, con apoyo de personal de la Policía Marítima.

Según informó la PDI, el detenido mantenía órdenes de detención vigentes y era investigado por su eventual vinculación a diversos hechos registrados en la comuna de Cañete, entre ellos el homicidio del exbrigadista de Conaf, ocurrido en septiembre de 2020.

El prefecto subrogante de la Región Policial de Magallanes, Pablo Merino, señaló que el imputado “estaría vinculado a la organización Resistencia Mapuche Lafkenche , investigada por la Fuerza de Tarea Arauco de la PDI, en coordinación con la Fiscalía”.

Gracias a un Operativo conjunto de la PDI y la Armada de Chile en Puerto Natales,Región de Magallanes, permitió la detención de un prófugo de la Resistencia Mapuche Lafkenche, acusado del homicidio de Moisés Orellana (21), asesinado en Cañete en 2020.

Como Gobierno, condenamos… pic.twitter.com/y6y9tO9hDZ — Subsecretaría de Seguridad Pública (@subsegpublica) July 16, 2026

Desde la institución explicaron que la captura fue posible gracias a labores de inteligencia, análisis de información y coordinación con la Armada.

El operativo incluyó el despliegue de unidades marítimas y un binomio canino de la Capitanía de Puerto de Puerto Natales.

El caso de Moisés Orellana

La investigación por la que era requerido se remonta al 8 de septiembre de 2020. Ese día, Moisés Orellana, exbrigadista de Conaf de 21 años, recibió un disparo mortal mientras se encontraba al interior de un vehículo en Cañete.

De acuerdo con los antecedentes de la causa, el ataque ocurrió luego de un atentado incendiario en el sector. Los autores habrían disparado contra el automóvil en el que se encontraba la víctima mientras huían del lugar, con el objetivo de evitar que hubiera testigos.

Por este crimen ya existen dos personas condenadas a penas que suman 28 años de presidio.

Tras la detención, Macheo Raimán fue puesto a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, instancia que resolvió ampliar su detención hasta este viernes.