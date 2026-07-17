De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, más de 300 mil clientes permanecen sin energía eléctrica a nivel nacional, siendo La Araucanía la región más afectada por los cortes de luz.

El intenso sistema frontal que afecta a gran parte del país continúa generando estragos en el suministro eléctrico.

De acuerdo con el balance de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) correspondiente a las 07:00 horas de este viernes 17 de julio, más de 300 mil clientes permanecen sin energía eléctrica a nivel nacional, siendo La Araucanía la región más afectada por los cortes de luz.

La emergencia ocurre en medio de un temporal que ha provocado fuertes lluvias, ráfagas de viento y caída de árboles y tendido eléctrico en distintas zonas del país. Según las autoridades, el sistema frontal ya deja tres personas fallecidas y cientos de miles de hogares afectados por interrupciones de servicios básicos.

La Araucanía lidera los cortes de suministro

Según los datos de la SEC, la Región de La Araucanía registra 108.501 clientes sin suministro eléctrico, muy por encima de cualquier otra zona del país.

Las comunas con más afectados son:

Villarrica : 16.738 clientes.

: 16.738 clientes. Temuco : 10.464.

: 10.464. Cunco : 10.503.

: 10.503. Teodoro Schmidt: 6.381.

6.381. Vilcún : 6.315.

: 6.315. Padre Las Casas: 5.740.

5.740. Freire : 5.714.

: 5.714. Lautaro : 5.670.

: 5.670. Nueva Imperial: 5.107.

También se reportan miles de clientes sin energía en Loncoche, Melipeuco, Pitrufquén, Victoria, Collipulli y Toltén, entre otras comunas de la región.

Las regiones con más clientes sin luz

Tras La Araucanía, las regiones que presentan el mayor número de clientes afectados son:

La Araucanía: 108.501.

108.501. Valparaíso: 64.181.

64.181. Los Lagos: 29.516.

29.516. Biobío: 29.885.

29.885. Los Ríos: 16.906.

16.906. Coquimbo: 15.043.

15.043. Maule: 14.007.

14.007. Región Metropolitana: 10.387.

10.387. Ñuble: 8.882.

8.882. O’Higgins: 6.002.

Clientes afectados en la Región Metropolitana

En la Región Metropolitana, el balance de la SEC muestra 10.387 clientes sin suministro eléctrico.

Las comunas más afectadas son:

Renca: 1.627 clientes.

1.627 clientes. Padre Hurtado: 1.243.

1.243. Cerrillos: 1.060.

1.060. Talagante : 621.

: 621. Lo Prado: 565.

565. Colina : 485.

: 485. Alhué : 473.

: 473. Curacaví : 421.

: 421. Melipilla : 409.

: 409. San Bernardo: 410.

Más atrás aparecen Maipú, Macul, La Pintana, Peñaflor y otras comunas con centenares de hogares afectados.

Autoridades monitorean el avance del temporal

El Gobierno y Senapred mantienen monitoreo permanente de la emergencia, mientras las compañías distribuidoras trabajan en la reposición del servicio eléctrico.

Las autoridades han advertido que el sistema frontal aún podría mantener condiciones complejas durante esta jornada en distintas regiones de la zona centro-sur del país.

Las personas pueden revisar el estado actualizado de los cortes de energía y los clientes afectados en cada comuna a través del sistema de interrupciones en línea de la SEC.