¿Cuántos milímetros lloverán? Eduardo Sáez actualiza el pronóstico para cada región

Durante la edición de este jueves de CHV Noticias Central, el meteorólogo advirtió cambios en varias zonas.

Mientras avanzan las horas y el sistema frontal entra de lleno, el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, actualizó las proyecciones de lluvias que afectarán a gran parte del país durante los próximos días

Durante CHV Noticias Central, advirtió cambios en varias zonas. Por ejemplo, inicialmente no se pronosticaban precipitaciones para Caldera y Copiapó, en la región de Atacama. Sin embargo, desde este jueves se espera que caigan cerca de 30 milímetros de agua.





En la región de Coquimbo, las proyecciones aumentaron en todos los sectores. Se estima que en gran parte de la región los acumulados bordeen los 300 milímetros, mientras que en la precordillera, específicamente en Combarbalá, podrían alcanzar los 362 mm.

La situación es similar en Valparaíso, donde en Petorca las precipitaciones podrían superar los 331 milímetros. Además, en esa zona podrían caer hasta 80 mm en solo 24 horas.

En la región Metropolitana, en tanto, algunas localidades como Colina y Paine podrían registrar acumulados cercanos a los 200 milímetros.