VIDEO | Captan impactantes remolinos de arena en las dunas de Concón durante sistema frontal

Pese a las recomendaciones de las autoridades, algunas personas asistieron al campo dunar en medio de los fuertes vientos.

Las fuertes ráfagas de viento ocasionadas por el sistema frontal levantaron remolinos de arena en las dunas de Concón que fueron captados por los vecinos.

Los registros muestran cómo el viento desplazó grandes cantidades de arena sobre el campo dunar, mientras en la zona se mantienen las advertencias por el riesgo de deslizamientos y nuevos socavones.

Pese a las recomendaciones de las autoridades, algunas personas ingresaron al lugar. Incluso, un hombre fue grabado realizando ejercicios de shadowboxing junto a sus perros en medio de las intensas ráfagas.

Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas informó que mantiene un monitoreo permanente en los colectores construidos junto a los edificios Kandinsky, Miramar y Euromarina, para prevenir nuevos desprendimientos durante el paso del sistema frontal.