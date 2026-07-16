Mapa muestra dónde caerán hasta 80 milímetros de lluvia este viernes: Revisa los sectores más afectados

En los próximos días, algunas zonas podrían acumular cerca de 200 milímetros de lluvia. Solo durante este viernes, incluso, se esperan hasta 80 mm en 24 horas.

Distintos estragos ha provocado el intenso sistema frontal que afecta a gran parte del país este jueves, debido a las intensas lluvias y los fuertes vientos que trae consigo.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, en varias zonas podrían acumularse cerca de 200 milímetros de precipitaciones durante el evento, que ya ha causado inundaciones y mantiene el riesgo de desbordes y remociones en masa.





Mapa muestra el pronóstico de lluvia acumulada este viernes en los sectores más críticos

Según las proyecciones del mapa de Windy, durante el viernes 17 de julio se espera que en algunas localidades caigan más de 80 milímetros de lluvia en solo 24 horas.

Esto ocurriría en la región de Coquimbo, donde Ovalle acumularía 87.8 mm e Illapel alcanzaría los 80.8 mm.

En la región de Valparaíso, Viña del Mar registraría 87.8 mm, mientras que La Ligua llegaría a los 86 mm.

En cambio, Santiago proyecta un acumulado de 52.2 mm durante la jornada de este viernes.

Revisa los milímetros de lluvia acumulada para este viernes en la siguiente imagen