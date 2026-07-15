VIDEO | Con una esponja y una jeringa: Eduardo Sáez explicó por qué el río atmosférico traerá lluvias tan intensas

El meteorólogo de Chilevisión adelantó cómo funcionará el fenómeno de cara los intensos días de lluvia que afectarán a 10 regiones.

Una de las características del sistema frontal que comenzó este miércoles en el sur es que no viene solo: Llega acompañado de un río atmosférico de categoría 4.

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, explicó en extenso en qué consiste y qué impacto podría tener durante estos días de intensas precipitaciones.

En la dinámica demostración, el experto usó una esponja que simulaba una nube, una jeringa que hacía de río atmosférico y una pecera que servía de montaña.





“Entonces este río que viene a gran altura, que se forma en el océano debido a las altas temperaturas y la evaporación del agua del mar, llega y choca primeramente aquí en la costa y hace su primera descarga”, explicó.

Según él, cuando viene el flujo principal del sistema con vientos, “generan muchas más veces precipitaciones más fuertes en la playa, más que en Santiago, por ejemplo, o en Valparaíso llueve más que en Santiago o llueve más en La Reina, en Hacia Peñalolén”.