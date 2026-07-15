El meteorólogo detalló en qué regiones se están percibiendo las primeras gotas, pero aclaró que este evento se conectará a partir de mañana con el intenso sistema frontal que se espera.

Durante la mañana de este miércoles comenzaron a caer las primeras lluvias del sistema frontal que afectará a gran parte de la zona centro y norte en los próximos días.

Si bien la mayor intensidad está proyectada a partir del jueves 16 de julio, hay puntos a lo largo del país que ya comenzaron a recibir las primeras precipitaciones.

Según adelantó el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, a esta hora está lloviendo desde el sur del país “hasta la región del Maule”.





De todas maneras se trata de “poquita cantidad”, pero el experto reiteró que en la mayor concentración se ve en la “región del Maule, región del Ñuble y el Biobío, donde hemos tenido precipitaciones bastante más fuertes, hasta 60 milímetros en algunos sectores al interior de la región“.

En ese sentido, el meteorólogo hizo un llamado ante el aumento de lluvia, que han “provocado las crecidas de varios ríos y caudales como por ejemplo, el río Laja”.

Sistema frontal se aproxima al centro y norte del país

Eduardo Sáez explicó que hay un sistema frontal vigente que va a dejar “intensas precipitaciones en sectores del Ñuble, Biobío y La Araucanía” y mañana se conectará con el nuevo sistema frontal.

A partir del jueves 16, la lluvia más fuerte se presentará “desde Constitución hasta la región de La Araucanía”. No obstante, también caerán gotas en Los Ríos y Los Lagos.

De todas maneras, las precipitaciones que se están presentando hoy en diferentes puntos del país “no es el gran sistema frontal que estamos esperando”.

Mañana comenzarán las primeras precipitaciones desde la región de la Araucanía, Los Ríos, Los lagos “y de a poco comienza a aumentar o empieza a avanzar hacia el norte para que a media mañana esté lloviendo con fuerza entre Pichilemu y Angol“.