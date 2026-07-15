Hoy comienzan las postulaciones al Subsidio a la Contratación: Quiénes pueden postular y cuánto paga

El objetivo de este incentivo promover la inserción laboral, fortalecer el empleo formal y contribuir a la recuperación del mercado laboral.

El Gobierno informó que desde este miércoles 15 de julio ya se encuentran abiertas las postulaciones para que las empresas accedan al Subsidio a la Contratación (Línea de Activación Laboral).

Este incentivo, que será ejecutado por el Sence, busca promover la contratación formal de personas que hoy buscan una oportunidad laboral y, de esta forma, recuperar empleos formales a lo largo de todo el país.

En qué consiste el Subsidio a la Contratación

Las empresas podrán acceder a un financiamiento equivalente al 50% del sueldo mínimo para la contratación de hombres y al 60% del sueldo mínimo para la contratación de mujeres, durante cuatro meses.

“La bonificación se entregará por un período máximo de cuatro meses. Aplica a trabajadores y trabajadoras cuya remuneración bruta mensual no supere los tres Ingresos Mínimos Mensuales; y se paga directamente a la empresa empleadora”, indicó el Ministerio del Trabajo.

Además, cada empresa podrá acceder a un máximo de 200 subsidios durante toda la vigencia del programa.

Se otorgará hasta diciembre de 2026, es decir, las postulaciones entre julio y agosto podrán acceder hasta a cuatro pagos; las postulaciones de septiembre a tres pagos y las de octubre a dos pagos.





Estos son los requisitos para las empresas

Pueden postular todas las empresas que contraten personas de manera formal por un máximo de tres ingresos mínimos mensuales.

Las personas contratadas que serán beneficiadas no deben tener cotizaciones previsionales en los tres meses inmediatamente anteriores a la contratación.

Estos son los requisitos para las empresas:

Tributar en Primera Categoría.

Contratar trabajadores o trabajadoras mayores de 18 años.

Que la relación laboral se inicie a contar del 15 de julio de 2026.

El trabajador o trabajadora no registre cotizaciones previsionales con ningún empleador durante los tres meses inmediatamente anteriores al inicio de la relación laboral.

Que la remuneración bruta mensual no supere tres Ingresos Mínimos Mensuales (IMM).

Presentar la postulación hasta el mes siguiente al inicio de la relación laboral y mientras se encuentre vigente el período de postulación.

Que el trabajo se desempeñe en una región incluida en la resolución que determine la aplicación del beneficio.

Que el contrato de trabajo esté registrado en la Plataforma Electrónica de la Dirección del Trabajo, conforme a la normativa vigente.