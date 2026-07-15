Ríos Choapa y Lumaco al límite: IA de Google alerta las zonas de desbordes e inundaciones por lluvias

Google Flood Hub proyecta con horas e incluso días de anticipación posibles crecidas en ríos y eventuales inundaciones en sectores urbanos. Revisa sus pronósticos para Chile en medio de las intensas lluvias.

Una plataforma gratuita y de fácil acceso permite anticipar el comportamiento de los ríos y entregar alertas tempranas ante posibles inundaciones para la prevención de la población.

Se trata de Google Flood Hub, una herramienta que utiliza Inteligencia Artificial para estimar qué cursos de agua podrían presentar crecidas y cuáles serían las zonas con mayor riesgo.

¿La información que usa para estas proyecciones? Información pública como pronósticos meteorológicos, imágenes satelitales y datos hidrológicos de los ríos.

Las zonas con riesgo de inundación según Google

De acuerdo con el monitoreo de inteligencia artificial de Google para el actual sistema frontal, las alertas en el país se dividen de la siguiente manera:

Inundaciones Fluviales (Crecidas de ríos)

Riesgo Extremo (Nivel Café): Actualmente no se registran ríos en el nivel máximo de desborde inmediato (café), pero los ríos en categoría “Peligro” bordean marcas históricas complejas.

En Peligro (Nivel Rojo – Alta probabilidad de desborde): Río Choapa (Región de Coquimbo): La IA estima que alcanzará su nivel más alto desde 1997 . Se proyecta el inicio del aumento de caudal desde el jueves 16 de julio, con peaks en los días posteriores. Río Reloca (Región del Maule): Se proyecta el nivel más alto desde 2023 , estimando su mayor caudal crítico para este miércoles 15 de julio. Río Lumaco (Región de La Araucanía): Estimación del nivel más alto desde 2008 . Se prevé su punto crítico entre el miércoles 15 y el jueves 16 de julio.



Advertencia (Nivel Naranja – Monitoreo preventivo por crecida): Río Elqui (Región de Coquimbo): Proyección del nivel más alto desde 2017. Río Mapocho (Región Metropolitana): Proyección del nivel más alto desde junio de 2023. Río Maipo (Región Metropolitana / Región de Valparaíso): Proyección del nivel más alto desde 2023. Río Claro (Región del Maule): Estimación de crecida compleja con niveles similares a 2023. Río Cruces (Región de Los Ríos): Estimación del nivel más alto desde 2023.



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Lugares con Riesgo de Inundación Urbana

La nueva herramienta de Google mapea en formato cuadrangular las zonas urbanas propensas a inundaciones repentinas (anegamiento de calles y desborde de alcantarillado).

Las comunas bajo aviso de inundación Probable (Naranja) o Muy Probable (Rojo) son:

Región de Ñuble: Chillán.

Región del Biobío: Talcahuano, Concepción, Hualpén, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Hualqui, Coronel, Lota, Laraquete, Carampangue y la comuna de Arauco.

Región del Biobío (Provincia de Biobío): Los Ángeles.

Región de Los Lagos: Osorno.

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